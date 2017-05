Einde aan eigen initiatief voor opleuken speelveld

NIJMEGEN - Buurtbewoners van de Coehorn- en Fagelstraat in Nijmegen moeten voor 1 mei de speelmaterialen verwijderen van het speelveldje tussen de twee straten. Dat heeft de gemeente Nijmegen bepaald.

De gemeente wil niet de verantwoording voor eventuele ongelukken die met zulke materialen kunnen gebeuren. ‘De eigenaar van het veld is verantwoordelijk voor eventuele risico’s en dat zijn dus niet de buurtbewoners’, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Aan de ketting

'De school die het veld regelmatig huurt, het Karel de Grote college, heeft geklaagd over een onveilige situatie door de aanwezigheid van de trampoline en de doeltjes.' De doeltjes zijn aan de ketting gelegd. ‘Die zijn apart gezet om verdere risico’s voor nu te voorkomen.'

Hufterproof

De eigenaar van de trampoline heeft zich inmiddels gemeld bij de gemeente, hij biedt aan zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele ongelukken op zich te nemen. ‘Dat hebben we nu als gemeente in beraad', vertelt de woordvoerder. 'We weten niet of dat überhaupt een mogelijkheid is.'

'In ieder geval zijn wij bereid om in samenspraak met de buurtbewoners tot een passende oplossing te komen. Dat wil zeggen: met veilige materialen die ook ‘hufterproof’ zijn.’