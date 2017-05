Duitsers naar huis: A12 bij Arnhem slibt dicht

Foto: Omroep Gelderland

DUIVEN - Het lange weekend van de oosterburen is ten einde en dat is meteen te zien aan het verkeer op de A12. Tussen Arnhem-Noord en Duiven rijdt het inmiddels langzaam over 10 kilometer.

Duitsers brengen vaak en graag hun korte vakanties door in Nederland. De Nederlandse kust is daarbij nog steeds favoriet, maar veel oosterburen trekken ook naar de Friese wateren. Daardoor loopt het nu ook al vast op wegen in Friesland, Overijssel en in Zeeland. De verwachting is dat de drukte richting oosten nog verder gaat toenemen.