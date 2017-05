Liveblog huldiging: fans staan klaar langs de route, Markt stroomt vol

Nog even bijkleuren - Foto: Omroep Gelderland Het podium voor de huldiging - Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is feest in Arnhem! Om 18.30 uur begint de rijtoer van Vitesse-spelers en staf bij Gelredome en tussen 20.00 en 21.00 uur is de huldiging op de Markt. Daar wordt ook de beker aan de fans getoond. De gemeente Arnhem verwacht 10.000 tot 15.000 bezoekers. In dit liveblog houden we je op de hoogte.