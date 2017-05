Liveblog huldiging: eerste fans staan paraat, Markt nog op slot

Het podium voor de huldiging - Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vitesse wordt de komende uren gehuldigd in Arnhem. Om 18.30 uur begint de rijtoer van spelers en staf bij Gelredome en tussen 20.00 en 21.00 uur is de huldiging op de Markt. De gemeente verwacht 10.000 tot 15.000 bezoekers. In dit liveblog houden we je op de hoogte.

Omroep Gelderland zendt de rijtoer en huldiging van 18.00 tot 21.00 uur live uit via televisie, radio en Facebook. 16.31 - Quizvraag: er zijn twee clubs die langer op een prijs moesten wachten dan Vitesse. Welke clubs waren dat? Straks in dit liveblog het antwoord... 16.25 - De feestelijkheden op de Arnhemse Markt zouden rond 15.00 uur al beginnen, maar de gemeente had wat meer tijd nodig voor de voorbereidingen. Daarom is de Markt nog niet open. Verslaggever Marel van Steenbergen meldt op Radio Gelderland dat er 'een handjevol' fans staat te wachten. Foto: Omroep Gelderland 16.20 - Dit is de route van de rijtoer door Arnhem. De spelersbus wordt begeleid door politieagenten op de motor en de mountainbike. Na de rondrit is de huldiging op de Markt.

