Liveblog: duizenden fans in afwachting van Vitesse-spelers

ARNHEM - Het is feest in Arnhem! Vitesse-spelers en staf maken een rijtoer door Arnhem en tussen 20.00 en 21.00 uur is de huldiging op de Markt. Daar wordt ook de beker aan de fans getoond. De gemeente Arnhem verwacht 10.000 tot 15.000 bezoekers. In dit liveblog houden we je op de hoogte.

Omroep Gelderland zendt de rijtoer en huldiging tot 21.00 uur live uit via televisie, radio en Facebook. De rit van de spelersbus is te volgen boven dit artikel. Heb jij foto's of filmpjes van de huldiging? Deel ze met ons via Twitter of Facebook!

19.26 - De sfeer op de John Frostbrug

Foto: Omroep Gelderland

19.19 - Op de Markt staan duizenden fans klaar om hun helden straks toe te juichen. Het feestje met dj en een drankje is daar al een aantal uur aan de gang. Via het scherm kunnen ze precies zien waar de bus met spelers is.

19.15 - Highfives van de kampioenen.

19.13 - De gemeente roept iedereen op om naar de Markt te komen.

19.08 - Vitesse-verdediger Arnold Kruiswijk is een cultheld voor veel Vitessefans. Hij mag op dit feestje niet ontbreken, vindt deze fan.

19.06 - Op de John Frost Brug in Arnhem staan deze jeugdige fans. Tijdens het wachten maakten ze even tijd voor een gesprek met verslaggever Marèl van Steenbergen.

19.00 - De bus rijdt nu door Elden. Het is nog steeds druilerig weer, maar het enthousiasme langs de kant is er niet minder om.

18.55 - Fans in afwachting langs de route.

18.50 - We hebben een camera op een motor gezet en rijden live mee met de spelersbus. Kijk in de speler hierboven hoe dat eruit ziet.

18.49 - Elden viert het feest mee.

18.44 - De spelers zijn er, meldt onze verslaggever. De zegetocht door de stad kan dan eindelijk beginnen.

18.43 - VIDEO: Verslaggever Richard van der Made bij Gelredome.

18.33 - Een jeugdige fan bij Gelredome. De fans moeten nog wel even wachten, want de bus met spelers naar het stadion staat in de file.

18.30 - In Elden staan de fans klaar om de spelers toe te juichen.

18.26 - De rijtoer staat op punt van beginnen. Dit zijn wachtende fans bij stadion Gelredome.

18.20 - De live-uitzending met de rijtoer en huldiging van Vitesse is begonnen! Kijk mee via televisie, Facebook of de speler boven dit artikel. Of volg alles van minuut tot minuut via Radio Gelderland.

18.15 - Al regent het pijpenstelen, de bustoer gaat door. Ze moeten er maar een beetje tegen kunnen, vindt de busverhuurder.

Lees hier het hele verhaal: Huldiging in open bus: 'Beetje regen moeten ze tegen kunnen'

18.13 - Ondertussen loopt het op de wegen in en rond Arnhem steeds verder uit de hand, meldt de Verkeersinformatiedienst. Wie vanuit het westen over de A12 naar Arnhem toert, kon wel eens te laat komen voor de rijtoer.

18.05 - Omdat het wat regenachtig is, is de verwachting dat de meeste fans tegen 20.00 uur naar de Markt komen, zegt verslaggever Inge de Jager.

Foto: Omroep Gelderland

17.55 - Oud-spelers Edward Sturing en Raimond van der Gouw waren vanmiddag te gast op Radio Gelderland.

Met kleine oogjes, want met de nachtrust wilde het niet zo lukken. 'Ik slaap weleens beter', vertelde Sturing. 'Na een wedstrijd zit je vol adrenaline. En vanavond lig ik weer niet op tijd op bed.' En Van der Gouw: 'Ik ben net uit bed. Slecht geslapen, weinig uurtjes, maar het was het wel waard.'

Lees hier het hele verhaal: Sturing en Van der Gouw na bekerwinst Vitesse: 'De puzzel is af'

17.47 - Verslaggever Richard van der Made bij Gelredome, waar de open bus zo meteen vertrekt voor een ereronde door de stad.

17.45 - Op de Markt wordt het steeds drukker. Er staan nu een paar honderd fans, onder wie deze:

17.41 - Vanaf 18.20 uur zenden we de rijtoer en huldiging live uit.

17.33 - Het ziet er niet zo gunstig uit voor iedereen die vanavond van plan is om naar de Markt te komen.

Lees ook: Huldiging Vitesse: neem een paraplu mee en doe een dikke jas aan

17.25 - Arnhem kleurt niet alleen geel-zwart maar ook rood, blijkt uit dit kaartje van de ANWB van de situatie op de weg rond 17.15 uur. Duitsers op de terugweg zorgen voor flinke vertraging op de A12.

17.16 - VIDEO: Verslaggever Inge de Jager vanaf een druilerige Markt in Arnhem, die langzaam volloopt. 'De eerste biertjes zijn genuttigd', vertelt ze.

17.10 - Deze lolbroek gaat er vanavond nog eens lekker voor zitten.

17.07 - Ook Ronald trekt met zijn (aangepaste) spandoek naar de Markt.

17.03 - VIDEO: Zo ging dat gisteren in de kleedkamer bij Vitesse na de winst op AZ:

16.56 - Supporter Oscar wist het zaterdag zeker: Vitesse wint de beker! Daarom liet hij een dag van tevoren een tatoeage zetten met de bekerwinst. Vandaag durven meer fans dat aan...

16.45 - De Markt is open! De eerste fans stromen het plein op, voorzien van spandoeken en gehuld in het geel-zwart.

16.31 - Quizvraag: er zijn twee clubs die langer op een prijs moesten wachten dan Vitesse. Welke clubs waren dat? Straks in dit liveblog het antwoord...

16.25 - De feestelijkheden op de Arnhemse Markt zouden rond 15.00 uur al beginnen, maar de gemeente had wat meer tijd nodig voor de voorbereidingen. Daarom is de Markt nog niet open. Verslaggever Marèl van Steenbergen meldt op Radio Gelderland dat er 'een handjevol' fans staat te wachten.

Foto: Omroep Gelderland

16.20 - Dit is de route van de rijtoer door Arnhem. De spelersbus wordt begeleid door politieagenten op de motor en de mountainbike. Na de rondrit is de huldiging op de Markt.