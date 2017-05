Huldiging Vitesse: neem een paraplu mee en doe een dikke jas aan

Foto: ANP

ARNHEM - Een paraplu en een dikke jas, dat is het kledingadvies van weervrouw Margot Ribberink van MeteoGroup voor de huldiging van Vitesse. 'Het regengebied wordt wel kleiner, maar of het tijdens de huldiging droog is, is nog niet te zeggen. Een parapluutje voor de zekerheid.'

Een dikke jas is wel een vereiste want de temperaturen liggen vandaag niet hoog. 'Dat komt omdat de zon absoluut niet meewerkt. Het is een graadje of twaalf, vanavond zal het rond de negen graden zijn', vertelt Ribberink. De spelers van Vitesse krijgen een rijtoer door de stad, die begint om 18.30 uur. Om 20.00 is er een officiële huldiging op de Markt in Arnhem. Daar worden minimaal 15.000 fans verwacht. Het feest duurt tot 23.00 uur. Omroep Gelderland zendt de rondrit en de huldiging van de spelersbus live uit op radio, televisie en internet.