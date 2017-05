Trots op Gelderland uitzending 2 mei

ARNHEM - Deze week een bedrijf dat werkelijk waar overal ter wereld, van Algerije tot Amerika en van Zwitserland tot Zuid-Afrika, pakketten bezorgd.

Rotra begon in Doesburg met paard en wagen, maar inmiddels hebben ze ook een afdeling in Rotterdam voor zeevrachten en op Schiphol voor alles wat met vliegtuigen mee moet. Ter land, ter zee en in de lucht dus! Maar ze vervoeren niet alleen artikelen, ze slaan ze in Doesburg ook op. Zo heeft Gazelle de hele supply chain overgelaten aan Rotra!

3D metaalprinters

En er zijn maar 3 industriële 3D metaalprinters in de hele wereld te vinden en een ervan staat gewoon bij ons in Terborg! Bij Kaak printen ze er onderdelen voor hun bakkerijmachines mee en ze zijn er van overtuigd dat dit een revolutie wordt in de maakindustrie.

De printer kan bijna iedere gewenste vorm produceren en daar worden ontwerpers erg blij van. Bovendien besparen we in de toekomst op transportkosten als onderdelen niet meer naar het andere eind van de wereld gestuurd hoeven te worden, maar een bedrijf in pak m beet Zuid-Amerika met een druk op de printerknop het onderdeel zelf kan printen.