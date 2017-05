Sturing en Van der Gouw na bekerwinst Vitesse: 'De puzzel is af'

ARNHEM - Op Radio Gelderland waren oud-spelers Edward Sturing en Raimond van der Gouw van Vitesse maandagmiddag te gast. Maarten Daam sprak met beiden, tegenwoordig trainers bij de Arnhemse club, over het winnen van de KNVB-beker.

De nacht was kort voor de tweede coaches die ook als spelers voor Vitesse actief waren. In 1990 waren ze al dicht bij bekerwinst geweest. PSV was in de finale met 1-0 te sterk voor verdediger Sturing en doelman Van der Gouw.

John van den Brom

Schlemiel was John van den Brom die destijds een strafschop voor de Arnhemmers miste. Van den Brom stond zondag weer met lege handen, dit keer als hoofdtrainer van AZ. Assistent-trainer Sturing kreeg de felicitaties na afloop van Van den Brom: 'Hij was heel sportief.'

Sturing had zondagnacht amper een oog dichtgedaan. 'Ik slaap weleens beter', bekent hij. 'Na een wedstrijd zit je vol adrenaline. En vanavond lig ik weer niet op tijd op bed.'

Van der Gouw en Sturing op Radio Gelderland:

Dat maakt helemaal niets uit, aldus Van der Gouw, in 1990 keeper van Vitesse. 'Ik ben net uit bed. Slecht geslapen weinig uurtjes, maar het was het wel waard.'

Beker op briefpapier?

De prijs doet de club veel. Sturing: 'Als je nooit wat wint, dan word je een beetje een lachertje. Nu hebben we een prijs gewonnen die meetelt. Hadden we ook nodig als club.' Van der Gouw daarover: 'Mijn zoon speelt bij FC Twente. Bij post van die club staan prijzen op het papier. Dat kan bij Vitesse nu ook.'

Vanavond worden spelers en begeleiders gehuldigd op de Markt in Arnhem na eerst een busrit door Arnhem. Sturing wil mogelijk losgaan: 'Ik krijg weleens van mijn vrouw op mijn donder dat ik me meer moet laten gaan. Misschien vanavond.'

'We moeten nu een stapje harder'

'Je bent nu een betere markt voor spelers van buitenaf. De concurrentie binnen de groep moet groter worden. Iedereen moet nu nog een stapje harder. Nu we naar boven willen, moeten we ook harder werken', meent Sturing.

'Het is stapsgewijs gegaan', besluit van der Gouw. 'Toen ik kwam was er nog geen nieuw trainingscomplex op Papendal. Ik had bijna elk jaar een nieuwe trainer, totdat Peter Bosz kwam. Peter heeft iets neergezet en daar is Henk Fraser op doorgegaan. De puzzel is nu af.'