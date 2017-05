Politie rijdt fietsers aan; twee gewonden

Foto: AS Media

APELDOORN - Een politieauto heeft op de Noorderlaan in Apeldoorn twee fietsers aangereden. De auto was op weg naar een spoedmelding.

De fietsers raakten door het ongeluk gewond, en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek en kijkt ook of de politieauto op het moment van het ongeluk de sirenes aanhad. In de politieauto's zit een blackbox, daarmee kan worden gezien of de noodsignalen aan waren.

De weg is afgesloten, het verkeer wordt omgeleid.