1 mei - Documentaire: En toen ging het licht uit

ARNHEM - Over 2 weken is het 17 jaar geleden dat in voetbalstadion Nieuw Monnikenhuizen de laatste officiële wedstrijd werd gespeeld door de Arnhemmers.

In de korte documentaire “…en toen ging het licht uit” ziet u een overzicht van 83 jaar voetbal op Monnikenhuizen, met namen als Frans de Munck, Jef Dorpmans en Henk Charly Bosveld. Wilt u meer documentaires terug kijken? Bezoekt dan onze GLD doc pagina.