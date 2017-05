Huldiging in open bus: 'Beetje regen moeten ze tegen kunnen'

HERVELD - Ondanks het slechte weer gaat Vitesse maandagavond toch voor een volledig open bus voor de huldiging. 'De spelers voetballen normaal gesproken ook gewoon door in de regen, dus hier moeten ze ook tegen kunnen', zegt busverhuurder Erik Bergboer.

Op het laatste moment moest de bus nog bestickerd worden, omdat niemand het aandurfde om de stickers al te drukken voordat de winst binnen zou zijn.

'Hufterproof'

De Vitesse-spelers gaan straks in een klassieke bus van meer dan 30 jaar oud door de stad rijden. Het dak is er vanaf gezaagd om er een cabrio van te maken. Volgens verhuurder Bergboer kan er prima in gefeest worden. 'Die bus is hufterproof, die kan vanalles hebben.'

'Willem II wint niets'

De buschauffeur heeft er ook veel zin in. Ad de Laat rijdt normaal in de spelersbus van Willem II, maar is voor de gelegenheid even een Vitesse-fan. 'Aangezien Willem II geen prijs heeft gewonnen, vind ik het leuk om voor Vitesse te rijden.'