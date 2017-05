Waalbrug Nijmegen twee nachten dicht

foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Nijmegen inrijden over de Waalbrug kan niet in de nacht van maandag op dinsdag en ook niet in de nacht van dinsdag op woensdag. Stadinwaarts wordt het verkeer omgeleid over de nieuwe stadsbrug De Oversteek. Dat is nodig om reparaties aan het wegdek uit te voeren.

De onderhoudsbeurt was eigenlijk begin vorige week gepland maar ging toen niet door omdat het teveel regende. Eerder werden al noodreparaties uitgevoerd aan de brug uit 1936. Tijdens de werkzaamheden kunnen auto's, vrachtwagens en motoren slechts beperkt van de brug gebruikmaken. Het verkeer op de brug moet over één rijstrook de stad uit. De beperking geldt van 22.00 uur 's avonds tot 6.00 uur 's ochtends. Fietsers, bussen en taxi's mogen tijdens de werkzaamheden wel gewoon over de oude Waalbrug. Vanaf volgend jaar ondergaat de stokoude oeverbinding groot onderhoud. Dan maakt onder meer de busbaan plaats voor een breed fietspad in twee richtingen. Zie ook: Waalbrug wordt opgeknapt: terug naar vroeger

