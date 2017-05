Lintje voor oud-presentatrice Corine van Dijk

ARNHEM - Oud-presentatrice Corine van Dijk heeft een maandag lintje ontvangen vanwege haar verdiensten. Hans Verheijen, de burgemeester van haar woonplaats Wijchen heeft hem uitgereikt in radiostudio van Omroep Gelderland..

Corine van Dijk heeft 32 jaar bij Omroep Gelderland gewerkt. Ze presenteerde onder andere de ochtendshow op de radio. Per januari dit jaar is ze op 55 jarige leeftijd gestopt.

Van Dijk was onder valse voorwendselen naar de studio gelokt: ze dacht dat ze naar de studio kwam voor een gesprek over de 32e verjaardag van Omroep Gelderland. Ze werd verrast door de burgemeester, met in zijn kielzog vrienden, oud-collega's en familie.

Verheijen prees in een speech de verdiensten van Van Dijk. 'Luisteraars zeiden tegen mij: Corine schoof elke ochtend bij ons aan de ontbijttafel aan.' Luisteraars hadden haar genomineerd voor de onderscheiding.