Politie vermoedt misdrijf dode vrouw Veluwemeer

Foto: Henk Stappenbeld

BIDDINGHUIZEN - Het lichaam dat zondag in het Veluwemeer is gevonden, is van een vrouw. De politie vermoedt dat ze om het leven is gebracht.

Het stoffelijk overschot werd gevonden bij de Harderdijk bij Biddinghuizen. De politie heeft nog geen idee wie de dode vrouw is en verzoekt mensen die in de afgelopen dagen iets verdachts gezien hebben in de omgeving van het Veluwemeer, zich te melden. Ook mensen die andere informatie hebben die het onderzoek kan helpen, worden verzocht zich te melden. Zie ook: Lichaam gevonden in Veluwemeer