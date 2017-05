Oud-Superboer Chris de Vries is overleden

ULFT - Oud-voetballer Chris de Vries van De Graafschap is afgelopen weekend overleden. De middenvelder speelde in de jaren ’70 in dienst van de Superboeren en baarde opzien door bij zijn afscheid een vliegtuig met spandoek over De Vijverberg te laten vliegen.

'De Graafschap wenst zijn familie en vrienden sterkte met dit grote verlies', zo laat de Doetinchemse voetbalclub weten. Op voorspraak van toenmalig trainer en tegenwoordig meesterscout Piet de Visser kwam de middenvelder in 1971 over van Vitesse. In 1973 haalde De Vries zijn grootste succes in het shirt van de Superboeren. Toen promoveerde het team als kampioen voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de eredivisie.



Uiteindelijk speelde De Vries tot 1975 in Doetinchemse dienst. 'Bij zijn afscheid bedankte hij de fans van De Graafschap voor hun steun door middel van een spandoek achter een vliegtuig', zo laat de voetbalclub weten. Vorig seizoen was de middenvelder nog te zien in de documentaire ‘Superboeren van het eerste uur’. De Vries is 77 jaar oud geworden.