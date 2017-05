'Alles moet geel-zwart op de Geitenkamp!'

ARNHEM - 'We moeten Vitesse het welkom geven dat ze verdienen op de Geitenkamp!' Daarom wil Jan Lareman, voorzitter van de winkeliersvereniging Geitenkamp, het karakteristieke marktplein in de wijk omtoveren tot een geel-zwarte zee.

'De rijtoer van de spelers door de stad komt door onze Geitenkamp. Dat mag niet ongemerkt voorbijgaan. Alles moet geel-zwart,' zegt hij. 'Voor onze jongens!'

Lareman deed een oproep bij Maarten Daam op Radio Gelderland:

'Breng je vlaggen naar het marktplein'

Het plein is nu nog kaal, er hangen nog wat oranje vlaggetjes van Koningsdag. 'Dat wil ik zo graag vandaag veranderen,' zegt Lareman, 'Maar omdat het kort dag is, heb ik de hulp nodig van de Geitenkampers. Wie iets in huis heeft dat geel of zwart is, het liefst vlaggen, breng het langs op het marktplein. Je kan het inleveren bij COOP supermarkt. Dan maken we er met zijn allen een groot Vitesse-plein van. Het moet onvergetelijk worden!'

De toer van Vitesse begint om 18:30 uur bij het Gelredome en gaat door de verschillende wijken van Arnhem. Om 20:00 uur is dan de huldiging op de Markt in Arnhem.