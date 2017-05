Kleine huurverhoging door Vivare

ARNHEM - Woningcorporatie Vivare in Arnhem verhoogt dit jaar de huren met maximaal 0,3 procent. Voor veel huurders, zegt de corporatie, is de verhoging lager of blijft de huur gelijk.

Directeur/bestuurder Eric Angenent van Vivare zegt: 'Het betaalbaar houden van onze woningen is belangrijk voor ons en onze huurders. Alleen dan zijn we in staat om mensen die het echt nodig hebben dat thuis te bieden wat ze nodig hebben. We zijn dan ook zeer trots dat we ook dit jaar de huurverhoging zo laag mogelijk hebben kunnen houden.' Vivare verhuurt woningen in de gemeenten Rheden, Renkum, Westervoort, Duiven, Over-Betuwe en Arnhem.