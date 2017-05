Clubmensen De Groot en Pothuizen maken seizoen af bij NEC

NIJMEGEN - Ron de Groot en Patrick Pothuizen maken het seizoen af als trainer van NEC.

Beide clubmensen namen vorige week dinsdag de training al over na het ontslag van Peter Hyballa. Nu is ook duidelijk geworden dat het interim-duo NEC ook de laatste twee competitiewedstrijden gaat leiden en tijdens de eventuele play-offs om degradatie. Ook speler Jeffrey Leiwakabessy krijgt een verbindende rol tussen de staf en de selectie.

Patrick Pothuizen ging meteen na het ontslag van Hyballa al akkoord. Ron de Groot wilde in eerste instantie niet, maar ging vervolgens toch overstag op basis van zijn clubgevoel en zijn goede band met Pothuizen. Het is de vierde keer dat De Groot op interim-basis trainer wordt van het eerste elftal.

NEC speelt zondag tegen AZ en sluit de competitie een week later af met een uitwedstrijd tegen Heerenveen. Als beide wedstrijden worden gewonnen, is de kans op directe handhaving in de eredivisie groot. Anders zijn de Nijmegenaren vrijwel zeker veroordeeld tot het spelen van play-offs tegen ploegen uit de eerste divisie.