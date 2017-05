'Ik heb hem gewoon gevonden!' Koper servies is terecht

NIJMEGEN - Ricky van Beek uit Nijmegen is in de wolken. De man die op Koningsdag een tas met servies bij haar kocht maar de tas uiteindelijk niet meenam, is gevonden.

Haar oproep werd de afgelopen dagen duizenden keren gedeeld op sociale media. Ricky verkocht op Koningsdag spullen op de rommelmarkt in De Goffert. Voor 22 euro kocht de man een tas met servies en trommeltjes. Van Beek bood aan om de tas te bewaren. De man kon dan samen met een vrouw nog wat over de rommelmarkt struinen.

En toen ging het mis, want de man kwam niet terug. Ricky bleef tot 17.00 uur wachten, met een koukleumende zoon aan haar zijde. Haar oproep op sociale media werd daarna veel gedeeld en ook was er veel media-aandacht.

'Het zal toch niet gebeuren'

En uiteindelijk leverde die aandacht het gewenste resultaat op. 'De vrouw met wie die man was, had er op televisie iets over gezien. Maar ze had geen naam onthouden. Ze had wel onthouden dat het op Facebook stond, toen is ze rond gaan vragen en kwam ze via-via bij mij terecht. Ze is zelf waarschijnlijk naar de verkeerde plek gelopen die middag.'

Maandagmiddag worden de spullen overhandigd. 'Ik ben zo blij dat het gelukt is. Ik dacht: het zal toch niet gebeuren dat het bericht zo vaak gedeeld wordt en dat ik de man toch niet vind?'