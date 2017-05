Hartpatiënten Radboudumc naar Zwolle

NIJMEGEN - Het Radboudumc in Nijmegen gaat samenwerken met het Isalaziekenhuis in Zwolle. De ziekenhuizen slaan de handen ineen op het gebied van zorg voor mensen met hart-, long- en vaatziekten.

Beide ziekenhuizen gaan onder meer elkaars patiënten behandelen als specifieke hartzorg niet in het eigen ziekenhuis wordt geboden. Dit betekent dat Nijmeegse patiënten in bepaalde gevallen in Zwolle worden behandeld.

De beide raden van bestuur ondertekenden deze maandag een samenwerkingsovereenkomst.

‘Isala en het Radboudumc willen een substantiële bijdrage leveren aan de toekomst van de gezondheidszorg', zegt Leon van Halder, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Nijmeegse academische ziekenhuis. 'Wij willen innovatieve en kwalitatief hoogwaardige zorg leveren. We hebben elkaar gevonden op een breed gedragen ambitie en een intensieve samenwerking geeft ons alle mogelijkheden om deze ambitie te bereiken.'