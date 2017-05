Code geel: extra risico op verspreiding natuurbranden

ARNHEM - De Gelderse brandweer is dezer dagen extra paraat als het gaat om natuurbranden.

In de hele provincie is code geel van kracht, omdat er risico is dat de branden zich snel verspreiden.

Een woordvoerder van de brandweer in Gelderland legt uit wat dat betekent: 'Het bepaalt vooral met hoeveel wagens we uitrukken. We nemen nu geen enkel risico.' Is in een natte wintermaand bij een melding van bijvoorbeeld een bermbrandje een uitruk met een of twee wagens voldoende, nu gaan er meteen meerdere wagens op pad.

Meerdere branden afgelopen weekend

Er is regen voorspeld, maar de woordvoerder weet nog niet of dat de situatie zal veranderen. 'De natuur is zo aan het groeien nu, dat een beetje water niet zoveel invloed heeft.'

In Gelderland kwam het afgelopen weekend tot (kleine) buitenbranden in onder meer Beekbergen en Groesbeek. De brandweer was daar snel bij.

Zie ook: Uitleg kleurcodes brandweer