Zonder trekhaak aan de haal met aanhanger

WAMEL - Dieven in Dreumel waren in de nacht van zondag op maandag wel heel toegewijd. Een aanhanger achter een afgesloten hek met daarin 150 kilo aan puin wilden ze koste wat het kost mee. En dat gebeurde zonder trekhaak.

Ze slaagden erin de aanhanger over het hek te tillen en ermee vandoor te gaan. Ver kwamen ze echter niet, want op de Hogeweg tussen Wamel en Beneden-Leeuwen moesten ze hun buit achterlaten in een droge sloot.

Surveillerende agenten waren daar verantwoordelijk voor. Zij kwamen de dieven rond 3.00 uur tegemoet, die hun auto met niet-gedimd groot licht passeerden. De politie besloot achter de wagen aan te gaan en pas toen zagen de agenten hoe de aanhanger was bevestigd aan de vluchtauto: niet aan een trekhaak maar aan de kofferbak.

Vonkenregen

De bestuurder van de vluchtwagen probeerde de agenten van zich af te schudden door de lichten te doven en met, zoals de politie het noemt op Facebook, 'achterlijke snelheid' richting Beneden-Leeuwen te rijden. De dieven lieten de aanhanger uiteindelijk los en dat veroorzaakte volgens de politie een vonkenregen op het wegdek.

De inzittenden van de auto zijn sindsdien spoorloos. De politie spoorde wel de eigenaar van de aanhanger op. De politie vraagt mensen die meer weten over deze diefstal contact op te nemen.