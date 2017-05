Weer auto in brand in Culemborg

Foto: Bart Meesters

CULEMBORG - In Culemborg is in de nacht van zondag op maandag een auto in vlammen opgegaan.

Rond 1.40 uur kreeg de brandweer de melding van een autobrand aan de Van der Duyn van Maasdamstraat, in de wijk Terweijde. Een geparkeerde Audi stond bij aankomst van de brandweer volledig in brand. Het vuur werd snel geblust, maar van het voertuig bleef weinig over. Politie en brandweer gaan ervan uit dat de auto in brand is gestoken. Culemborg wordt al langere tijd geteisterd door autobranden, de meeste is Terweijde. Dit jaar waren het er tot nu toe zeven. In de nacht van vrijdag op zaterdag was het ook raak in Culemborg, toen brandde een auto uit op de parkeerplaats aan de Prins Bernardstraat in wijk De Hond.