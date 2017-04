VIDEO: historische bekerwinst Vitesse in 3 minuten

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het was een historische avond zondag in Rotterdam, dat is heel vaak gezegd. Vitesse pakte voor het eerst in het 125-jarig bestaan een prijs. AZ werd in de finale om de KNVB-beker met 2-0 verslagen.

Dagen, weken werd er in Arnhem en omstreken uitgekeken naar het duel. Met de bekerwinst zondag kwam de ontlading na 125 jaar met veel frustratie en verdriet. We maakten de volgende compilatie: Omroep Gelderland zendt de huldiging en rijtoer in Arnhem maandag live uit via radio, televisie en internet. De rijtoer begint om 18.30 uur. Om 20.00 uur is de officiële huldiging op de Markt. Zie ook: Huldiging Vitesse maandag live bij Omroep Gelderland