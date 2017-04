Guram Kashia blijft bij Vitesse: Europa is nieuwe motivatie

ARNHEM - Vitesse-aanvoerder Guram Kashia heeft zijn beslissing gemaakt. De Georgiër blijft ook komend jaar bij Vitesse, zo liet hij zondagavond aan Omroep Gelderland weten.

Door de bekerfinale te winnen stroomt Vitesse rechtstreeks de Europa League in en speelt Vitesse dus sowieso Europees.

'Kop op man, natuurlijk blijf ik. Zes wedstrijden in Europa is een nieuwe motivatie voor mij. Dat zijn enorm spannende wedstrijden. Door dat wij dit grote doel hebben bereikt is er weer nieuwe motivatie voor mij.'

Vitesse-legende

De aanvoerder, die al zeven jaar bij Vitesse speelt, zei na de gewonnen bekerwedstrijd tegen Feyenoord (kwartfinale) dat hij wel eens een Vitesse-legende kan worden als hij de beker wint. Nu is dat zover, vindt de Georgiër zichzelf nu een legende?

'Ik kan dat niet beslissen, dat moeten andere mensen doen. Ik ben wel de captain die de eerste beker in 125 jaar omhoog houdt, dus ik neem die credits wel even.'

Want de aanvoerder is wel trots op zichzelf. 'Ik heb er zo hard voor gewerkt. Ik ben nu helemaal leeg, maar er is iets groots gebeurd.'

Van Wolfswinkel blijft ook

Ricky van Wolfswinkel, die Vitesse naar de bekerwinst schoot, blijft ook zo goed als zeker bij Vitesse. Hij zei dat hij graag met Vitesse Europa in gaat.