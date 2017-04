'We zijn geen net niet-club meer', bekijk hier de eerste reacties na de bekerfinale

Foto: Omroep Gelderland

ROTTERDAM - Vitesse heeft voor het eerst in 125 jaar een prijs gewonnen. De Arnhemmers schreven historie na de 2-0 winst op AZ. Iedereen bij Vitesse is in euforie. ''Wij zijn geen net niet-club meer, zo zei assistent-trainer Edward Sturing. Bekijk hier de eerste reacties.