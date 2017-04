Clubicoon Snellenburg emotioneel na bekerwinst: 'Dit is zoiets moois'

ARNHEM - 'Dit is zo iets moois. Moet je toch eens kijken man. Het zijn onze jongens', zei een geëmotioneerde Jan Snellenburg uit Velp na afloop van de historische winst van Vitesse.

Jan Snellenburg is één van de mannen die Vitesse in leven heeft gehouden toen het financieel heel slecht ging met de Arnhemse club. 'Ik zou haast kunnen zeggen dat dit de voldoening is na zoveel jaren ellende die we gehad hebben. Dit maakt zo verschrikkelijk veel goed. Het is ongelooflijk.'

Snellenburg is man met geel-zwart-bloed en de emoties gieren al de hele dag door zijn lijf. 'Dit is teveel voor mij. Ik heb al heel wat traantjes gepinkt vandaag. Goddomme zeg.'

Snellenburg beseft eigenlijk nog niet wat er gebeurd is. 'Morgenvroeg weet ik dat pas. Als ik wakker word dan realiseer ik pas dat we bekerwinnaar zijn en dat we geschiedenis hebben geschreven. Dit is fenomenaal.'

