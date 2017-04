Diks: 'Die beker is zwaar'

ARNHEM - 'Beste gevoel.. Een prijs en pizza', grapt Vitesse-verdediger Kevin Diks na afloop. 'Ik voelde dat wij deze wedstrijd over de streep moesten trekken', vertelt Diks die na de 1-0 het veld in kwam en het publiek meteen opzweepte.

Een paar minuten voor tijd besliste Ricky van Wolfswinkel de wedstrijd door de tweede Arnhemse goal te maken. 'Een explosie... Bij de supporters en ook bij ons. Eindelijk zat het eens mee.'

Diks denkt wel dat de titel verdiend is. 'Deze wedstrijd begon moeilijk, maar in de tweede helft ging het goed en op basis daarvan hebben we verdiend gewonnen.' Het spel van Vitesse zat vol met spanning. Maar na afloop maakt het niets meer uit. 'De beker heb ik al een paar keer vastgehad, die moet je in je handen voelen. Hij is wel zwaar hoor.'