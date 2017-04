Vitesse mag nu ook Europa in

ARNHEM - Vitesse heeft zich door de bekerwinst op AZ verzekerd van een plaats in de groepsfase van Europa League. De Arnhemmers hoeven daardoor niet mee te doen aan de play-offs om Europees voetbal in de eredivisie.

Vitesse mag daarnaast ook op zaterdag 5 augustus meedoen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, vermoedelijk tegen Feyenoord, de aanstaande landskampioen.

De Arnhemse club was al zeker van een plek in de play-offs door de stand in de ranglijst van de eredivisie. Als bekerwinnaar hoeft Vitesse die nu niet te spelen.

