Dit is de route: huldiging Vitesse live bij Omroep Gelderland

ARNHEM - De historische bekerwinst van Vitesse wordt maandag bekroond met een huldiging in Arnhem. Omroep Gelderland zendt de rondrit en de huldiging van de spelersbus live uit op radio, televisie en internet.

De rijtoer door de stad begint om 18.30 uur. Om 20.00 uur is er een officiële huldiging op de Markt in Arnhem. Daar kan van 15.00 tot 23.00 uur gefeest worden door de fans.

Bekijk hier de voorlopige route. De club maakt een flinke toer door de stad en komt onder meer langs de roots bij Nieuw Monnikenhuizen. De tocht is bijna 17 kilometer.

Volop aandacht op radio, tv en internet

Omroep Gelderland volgt alle feestelijke taferelen op de voet. Op televisie zenden we om 17.00 uur GLD Nieuws uit. Daarna zenden we vanaf 17.20 een documentaire uit over 83 jaar Nieuw Monnikenhuizen, 'En toen ging het licht uit'. Na het nieuws van 18.00 schakelen we om 18.20 over naar de Arnhemse binnenstad, waar we de rijtoer en de huldiging live uitzenden. Dat doen we tot 21.00 uur, daarna zenden we na de nieuwsuitzending een compilatie uit van de huldiging. Het programma 75 jaar vrijheid vervalt dus maandag.

Op radio gaan we door tot 21.00 uur met alles wat er er in Arnhem gebeurt en ook via onze site blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wel regen verwacht

'Iedereen zal de paraplu moeten meenemen', zegt Margot Ribberink van Meteo Group in Wageningen. 'Je hoopt op nog zo'n dagje als gisteren, maar het is helemaal dichtgetrokken en vanochtend en vanmiddag gaat het van tijd tot tijd regenen.'

Blijdschap op de Geitenkamp

Verslaggever Thijs Boelens ging maandagochtend de Arnhemse wijk Geitenkamp in. Daar is volop blijdschap.

Vitesse won zondag voor het eerst in de geschiedenis een prijs door in de KNVB-bekerfinale met 2-0 te winnen van AZ. Beide doelpunten werden gemaakt door Ricky van Wolfswinkel.

