WARNSVELD - Hoe is het om een lammetje te zijn? Het is een vraag waar u waarschijnlijk nog nooit bij heeft stilgestaan. Maar een groep filmmakers wel. Ze maakten een virtual reality film zodat je je als kijker even een lammetje waant.

Beetje grazen en een beetje lopen. Is het saai of leuk? Hoe het precies voelt zullen we nooit weten. Maar dankzij een virtual reality bril wordt het ietsje duidelijker. Als je de bril opzet zie je overal om je heen de kudde. Bezoekers van de open dag van schaapskudde t Niejboer in Warnsveld mochten de bril zondag testen.

De filmpjes zijn bedoeld om aandacht te vragen voor schaapherders als Maarten van Baaren. Want die hebben het niet makkelijk. Van Baaren werkt elke dag maar er van rond komen lukt niet. 'Ik kan mijn gezien er niet van onderhouden. In feite kan ik dit doen, omdat mijn vriendin een redelijk goede baan heeft. Als dat niet het geval was dan had ik ze al weg moeten doen en zelf wat anders moeten doen.'