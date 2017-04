Historische winst Vitesse in bekerfinale

Foto: ANP Foto: ANP

ARNHEM - Vitesse heeft voor het eerst in de geschiedenis een prijs gepakt. In een spannende finale om de KNVB-beker in Rotterdam werd AZ met 2-0 verslagen dankzij twee goals van Ricky van Wolfswinkel.

Het is voor de Arnhemmers de eerste hoofdprijs in de 125-jarige clubgeschiedenis. Ricky van Wolfswinkel was het goudhaantje, hij maakte in de laatste 10 minuten twee doelpunten. Met een kopgoal in de 81e minuut nam hij een voorschot op de beker om de zege in de 88e minuut te bekronen met zijn tweede doelpunt. AZ begon iets beter aan de wedstrijd, die niet de geschiedenis in zal gaan als een wedstrijd van hoog niveau. Beide ploegen durfden geen risico's te nemen en door de zenuwen ging er veel mis. Zie ook: Lees in dit liveblog het wedstrijdverloop terug

