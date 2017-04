NEC schimmig over trainerspositie

NIJMEGEN - Alles wijst erop dat Ron de Groot en Patrick Pothuizen het seizoen af maken als interim-trainersduo bij NEC.

De clubleiding bleef dit weekend schimmig over het onderwerp. Maar normaal gesproken leidt het duo maandagmiddag de training van de Nijmeegse club. Stromingen binnen NEC wilden eventueel nog een ervaren trainer aantrekken, maar het lijkt erop dat de club het vertrouwen heeft uitgesproken in De Groot en Pothuizen.

De twee echte clubmensen hadden dit seizoen Jong NEC onder hun hoede en namen afgelopen dinsdag de training al over van de ontslagen Peter Hyballa. Voor Ron de Groot (foto) is het interim-trainerschap niet nieuw. In 2000, 2006 en 2013 nam hij het ook al tijdelijk over. Patrick Pothuizen was als teammanager twee jaar betrokken bij het eerste elftal.