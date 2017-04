LIVE: bekerfinale Vitesse-AZ op Radio Gelderland en in ons liveblog

Bart Latuheru, Richard van der Made en Sander Maassen van den Brink

ARNHEM - De bekerfinale tussen Vitesse en AZ is inmiddels begonnen. Luister live mee via Radio Gelderland of volg ons liveblog van de wedstrijd en blijf van minuut tot minuut op de hoogte.

Klik of tik hier voor het liveblog van de wedstrijd. Het commentaar op Radio Gelderland is in handen van de vaste Vitesse-verslaggevers Richard van der Made en Sander Maassen van den Brink. Bart Latuheru, oud speler van beide finalisten, analyseert de wedstrijd. Zelf speelde hij de laatste bekerfinale van Vitesse in 1990. Meeluisteren met Radio Gelderland kan via de speler boven dit artikel. Werkt dat niet? Klik op deze link of ga in het menu van de app naar Live Radio. Radio Gelderland is ook te beluisteren op de volgende FM-frequenties: Daarnaast is ook TV Gelderland aanwezig in De Kuip met live updates en een sfeerimpressie op de hele uren. TV Gelderland is te vinden op kanaal 30 van Ziggo en op kanaal 756 van KPN.