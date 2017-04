Polocrosseseizoen start met internationaal toernooi in Otterlo

OTTERLO - Rennende paarden, rondvliegende ballen en fanatieke spelers. Dit komt allemaal bij elkaar op een groot veld in Otterlo. Hier is dit weekend met een internationaal toernooi het seizoen polocrosse geopend.

De teamsport te paard is een combinatie van lacrosse en polo en werd voor het eerst gespeeld in Australië. Manoeuvrerend op de rug van hun paard spelen polocrossers met een netje de bal naar elkaar over om bij de goal van de tegenstander te komen en te scoren. Polocrosse is ooit bedacht om kinderen te leren paardrijden, maar inmiddels worden er op hoog niveau wedstrijden gespeeld.

Het is voor de tiende keer dat het nieuwe seizoen wordt ingeluid met een openingstoernooi waar spelers uit allerlei landen aan mee doen. Teams uit Noorwegen, Finland, Frankrijk en Duitsland spelen tegen polocrossers uit Nederland.