GROESBEEK - In Groesbeek heeft zondagmiddag een bosbrand gewoed.

Het gaat om een bos in de buurt van de Rijlaan. Een gebied van zo'n 50 meter bij 50 meter stond in brand. Na een korte tijd was het vuur onder controle.

Twee spelende jongetjes bleken verantwoordelijk te zijn voor de brand. De jongetjes schrokken erg toen de brand ontstond en zorgden er zelf voor dat de brandweer werd ingeschakeld.