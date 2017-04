Liveblog: Matig Vitesse op 0-0 bij rust in bekerfinale tegen AZ

ROTTERDAM - Vitesse speelt de belangrijkste wedstrijd uit de historie. In de bekerfinale in De Kuip is AZ de tegenstander. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

De wedstrijd is rechtstreeks te volgen op Radio Gelderland via deze LINK TUSSENSTAND: 0-0 45. De ruststand is 0-0 en daar mag Vitesse het minste over mopperen. 44. Luckassen stoomt op, maar zijn voorzet komt net niet aan. Vitesse speelt echt een zwakke eerste helft. 41. Inmiddels is het een typische 0-0 wedstrijd en dat is ook niet voor niets de stand. 37. Ook een vrije trap van Lewis Baker levert niks op voor Vitesse. 35. Het is inmiddels ook vrij saai: het lijkt wel een gewone eredivisiewedstrijd. De sfeer blijft wel top, daaraan valt te merken dat het echt ergens om gaat hier. 33. Het Arnhemse vuurwerk was vooral te zien voor de aftrap. 31. De creatieve spelers van Vitesse zitten niet in de wedstrijd. Arnold Kruiswijk en Matt Miazga komen het meeste aan de bal en dat kan niet de bedoeling zijn. 26. Nog niet één fatsoenlijke doelpoging van Vitesse. 22. Op de voorgrond tussen twee stewards de trofee waar het hier allemaal om gaat: de KNVB-beker. 20. Snelle aanval van AZ, Jahanbakhsh geeft laag voor, maar Weghorst mikt net naast. 18. De aanvallers van AZ zetten telkens druk op de Arnhemse defensie en dat leidt veelal tot balverlies, maar niet tot echte grote kansen. 15. Goede actie van Milot Rashica die de bal ook voor krijgt, maar Nathan heeft geen idee waar hij heen kopt. 14. Het tempo ligt hoog en daarom gaat er veel mis aan beide kanten. 11. Nu zit Vitesse wat beter in de wedstrijd, met name Marvelous Nakamba en Navarone Foor vliegen er flink in. 6. Vitesse begint nerveus, AZ is veel feller in de duels. 3. Vitesse ontsnapt, een vrije trap van Luckassen op de lat. 2e minuut: AZ dringt direct flink aan. 18.00 De aftrap in De Kuip. 17.57 Collega's van landelijke dagbladen komen een minuut voor de aftrap en gaan moeilijk doen over hun plaatsen. Een chaotische stoelendans is het gevolg. 17.55 Ondanks een vuurwerkverbod toch rookbommen op het veld. 17.51 Trainer Henk Fraser van Vitesse is de ultieme cupfighter: hij won de beker als speler van Feyenoord in 1991, 1992, 1994 en 1995. 17.49 Er is een speciale bekerpoort waardoor de spelers het veld op mogen. 17.46 Clubvogel Hertog is ook mee naar De Kuip. Tijdens zijn rondje keek hij even gulzig naar het AZ-vak, maar de zeearend landde toch bij zijn valkenier. 17.42 De laatste keer dat AZ hier stond voor een bekerfinale was vier jaar geleden. En toen werd PSV verslagen. 17.40 De spelers zijn bijna klaar met de warming up. Terwijl het Geel en zwart zijn onze kleuren klinkt. 17.36 Nu klinkt de favoriete hit van de Vitesse-fans, Let Me Lose My Mind en krijg je dit beeld: 17.33 "Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. AZ", klinkt het nu in De Kuip. Ze wisselend liederen van beide clubs af in de aanloop naar deze wedstrijd. 17.30 Opvallend is dat er vandaag meer Vitesse-fans aanwezig zijn dan bij een gemiddelde thuiswedstrijd van de Arnhemmers. 17.27 De strijdkreet van de tegenstander klinkt ook weer: RETTEKETETTEKETET AZ! 17.24 Zo kan het dus ook, fans van Vitesse en AZ gewoon naast elkaar. 17.20 De spelers zijn nu ook begonnen aan hun warming up. 17.16 De supporters van Vitesse gaan alvast uit hun dak. 17.11 Doelman Eloy Room betreedt als eerste het veld voor de warming up. 17.07 Guram Kashia hoopt later vandaag met de beker in handen te staan. Daar droomt de aanvoerder al tijden van. 17.02 De Kuip is al behoorlijk geel-zwart aan het kleuren. 16.53 De opstelling van Vitesse is bekend. Geen verrassingen verder. Deze elf moeten historie gaan schrijven voor Arnhem: Room; Leerdam, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Nathan, Baker; Rashica, van Wolfswinkel, Foor. 16.52 Soul Coach John Troost weet alvast wie er gaat winnen. 16.50 Nog ruim een uur en dan barst het los hier in De Kuip. 16.48 Vitesse is voor het eerst in 27 jaar terug in de Rotterdamse Kuip om een bekerfinale te spelen. Toen werd met 1-0 verloren van PSV. Vandaag is AZ de tegenstander.