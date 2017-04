Auto botst tegen boom in Nijkerk

Foto: AS Media

NIJKERK - In Nijkerk is in de nacht van zaterdag op zondag een auto tegen een boom gebotst.

Dat gebeurde op de Oude Barneveldseweg. De hulpdiensten kwamen rond half vijf in actie. Eén persoon zou gewond zijn geraakt. Het zou gaan om de bestuurder, die naar het ziekenhuis is gebracht. Een berger heeft de auto meegenomen.