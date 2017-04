Liveblog: Vitesse-fans komen aan bij De Kuip

ARNHEM - Vitesse maakt zich op voor de bekerfinale. De supporters zijn op weg naar Rotterdam. In dit liveblog houden wij je op de hoogte van de opmaat naar de grote bekerfinale. Om 18.00 uur doen we live-verslag van de wedstrijd op Radio Gelderland.

16.00 Iets drukker, maar het nog geen Kuip-taferelen in Arnhem

15.50 Hertog! Ook de Vitesse-arend is bij de finale.

15.45 Verslaggever Sander reist mee met de supporters. Ook hij is inmiddels bij De Kuip.

15.40 En zo ziet het er bij De Kuip uit.

15.30 'Deze fan heeft er vertrouwen in.'

15.25 Zelfs de huisdieren zijn er klaar voor.

15.20 'Wij zijn bij De Kuip!

15.10 Op de Markt in Arnhem is het nog rustig.

15.00 De bussen!

14.35 Terwijl het feest in de bus allang bezig is, ligt De Kuip er nog sereen bij.

14.30 Verslaggever Sander in de bus..

14.20 Geel en zwart, maar nu nog rustig...

14.05 Om in de sfeer te komen. De 'road to the final'.

13.55 Frank: 'Groetjes uit bus 62!'

13.45 Op naar Rotterdam.

13.40 Ook de supporters hebben fans.

13.35 Met de sfeer en de voorspellingen zit het wel goed.

13.30 De amateurwedstrijd van OVC'85, in de vierde klasse, gaat niet door. Hoog en Laag meldt dat de spelers liever naar de bekerfinale gaan. 'Daardoor was het bestuur genoodzaakt om bij de KNVB melding te maken van het niet kunnen doorgaan van het competitieduel.'

13.15 De bussen zijn vertrokken! De eerste bussen gingen om half een weg. Vitesse speelt om 18.00 de bekerfinale tegen AZ.

13.00 Ruim 300 supporters van Vitesse zijn zondagochtend vanuit Arnhem met de boot naar Rotterdam vertrokken. De fans zullen daar aan het eind van de middag aankomen. Via de Rijn en de Lek gaat de tocht naar de Feijenoordkade. De tocht duurt zeven uur.

Overigens gaan de fans na de wedstrijd niet met de boot, maar met de bus terug naar Arnhem.