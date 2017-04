Fans van Vitesse met de boot naar de bekerfinale in De Kuip

ARNHEM - Ruim 300 supporters van Vitesse zijn zondagochtend vanuit Arnhem met de boot naar Rotterdam vertrokken. De fans zullen daar aan het eind van de middag aankomen om de bekerfinale tegen AZ bij te wonen.

Om half tien vertrok het schip met de fans vanaf de steiger bij De Praets (aan de zuidkant van de Nelson Mandelabrug) in Arnhem. Via de Rijn en de Lek gaat de tocht van zo'n zeven uur naar de Feijenoordkade in Rotterdam. Daar moet de boot om half vijf aankomen.

De bekerfinale begint om 18.00 uur. Via Radio Gelderland kunt u het live-verslag van de wedstrijd volgen.

Overigens gaan de fans na de wedstrijd niet met de boot, maar met de bus terug naar Arnhem.