Steekpartij in kroeg Nijmegen, slachtoffer overleden

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - In een café aan de In de Betouwstraat in Nijmegen is in de nacht van zaterdag op zondag een 51-jarige man uit Nijmegen neergestoken. Hij is later aan zijn verwondingen overleden.

Een 30-jarige man uit Beuningen is daarvoor opgepakt. Hij kreeg ruzie met het slachtoffer, waarna hem werd gevraagd om de kroeg te verlaten. Dat deed hij, maar hij kwam daarna terug en stak het slachtoffer met een mes. De man uit Beuningen is later in de nacht opgepakt toen hij in de Grotestraat liep. Het slachtoffer is later aan zijn verwondingen overleden.