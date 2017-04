Ricky uit Nijmegen zoekt de koper van haar servies

Foto: Ricky van Beek

ARNHEM - Wie is die oudere meneer die op de Goffert rommelmarkt in Nijmegen op Koningsdag een tas met servies kocht, maar de tas uiteindelijk niet heeft meegenomen. Ricky van Beek uit Nijmegen vraagt om haar oproep te delen, want ze wil dat de tas terecht komt bij de rechtmatige eigenaar.

Voor 22 euro kocht de man de tas met servies en trommeltjes. 'Omdat hij samen met een mevrouw net op de markt was, bood ik aan dat ik op de tas zou passen. We spraken af dat hij de tas twee uur later zou ophalen.' Ricky bleef maar wachten Het weer sloeg om, de handelaren ruimden hun spullen op, maar Ricky van Beek bleef wachten. Haar zoontje kreeg het koud en schuilde in een kliko. 'Ik heb tot zeker vijf uur gewacht, maar tevergeefs.' Bijna 10.000 keer gedeeld Van Beek's oproep op Facebook is al bijna 10.000 keer gedeeld. Via de reacties zag ze dat de man die de tas met spullen kocht nog wel naar haar op zoek is geweest, maar haar blijkbaar niet kon vinden.'