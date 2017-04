Vitessegekte voor bekerfinale 2017 in 5 foto's

ARNHEM - De spanning stijgt. Vanavond is het dan zover. De bekerfinale AZ - Vitesse. We vatten de Vitesse-gekte in Arnhem van afgelopen dagen samen met deze vijf foto's.

De Vitessegekte komt het meeste tot uiting in eten en drinken. Wat te denken van deze Vitessetaart van vier verdiepingen. Met bovenop een zilveren beker. Vitessetaart met beker Pattisserie Christiaan verkoopt allerlei geel-zwart gebak en heeft een grote Vitessetaart in de etalage staan. 'Als Vitesse zondag in de Kuip tegen AZ de beker weet te winnen, dan ga ik zo'n grote taart langs brengen voor het hele team, 'belooft eigenaar Stephan Stienstra. Geel-zwart Grieks restaurant Grieks restaurant Delphi is sinds vrijdag gehuld in geel-zwart. En op een spandoek boven de ingang wordt Vitesse alvast gefeliciteerd met het behalven van de KNVB-bekerfinale. Overigens is de John Frostbrug sinds dinsdagavond geel verlicht en hangt het centrum vol met vlaggetjes. Op een muur vlak bij het Roermondsplein is sinds enige tijd de arend van Vitesse artistiek getekend. De vogel houdt in zijn klauwen de KNVB-beker vast. Vitesse hert Het Rijnhert, het kunstwerk bovenop de heuvel bij het Velperbroekcircuit, is ook al met geel plastic in Vitessesfeer gebracht. Vitesse frikadel Bij snackbar 't Beumertje staat de Vitesse-frikadel op het menu. Een frikadel, gerold in spek met daarop een paar plakken kaas. De donkere barbecuesaus zorgt voor de donkere strepen. Vitesse, voor altijd Oscar Schutte durfde het wel aan en liet zaterdag al een tatoeage zetten met de adelaar, de beker en de datum 30 april 2017. Zie ook: Bekertatoeage: deze Vitessefan loopt op de zaken vooruit

