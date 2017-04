FC Lienden en T.E.C. spelen zich veilig in Tweede Divisie

LIENDEN - FC Lienden heeft zich door een 1-0 overwinning op Jong AZ verzekerd van een nieuw jaar Tweede Divisie. Invaller Erik van Eem maakte op sportpark De Abdijhof de enige en bevrijdende treffer voor de ploeg van trainer Hans Kraay jr.

'Ik sta hier echt voor het eerst na een wedstrijd helemaal opgelucht en ik ben zo ongelooflijk trots op mijn ploeg. We hebben gewerkt, gesleurd, gevochten, echt grote klasse', aldus Lienden trainer Hans Kraay jr.

Invaller van Eem matchwinner

Lienden - Jong AZ was een wedstrijd zonder veel echte kansen. Lienden kwam nauwelijks in de problemen tegen de ploeg die afgetekend kampioen werd van de Tweede Divisie. Zelf kon het echter ook weinig creëren. Tot de 74e minuut toen invaller Erik van Eem met gestrekt been een duel in ging door mocht van scheidsrechter Bijl en de bal snoeihard met links achter AZ doelman Olij schoot.

'We hebben 75 procent van de wedstrijd achter die gasten aan gelopen, maar echt gevaarlijk zijn ze niet geweest. Als je dan op karakter en vechtlust zo'n wedstrijd wint is dat zo lekker', zo vat Lienden spits Danny van den Meiracker de wedstrijd goed samen.

Ook T.E.C. veilig

Ook T.E.C. uit Tiel speelde zich vandaag definitief veilig door een 3-0 overwinning in de streekderby tegen GVVV in Veenendaal. Jong Vitesse zag de degradatiezorgen groter worden. De ploeg van trainer John Lammers verloor thuis met 1-2 van Katwijk en staat daardoor nu voorlaatste. Dat zou aan het einde van het seizoen rechtstreekse degradatie naar de Derde Divisie betekenen.

Kaak gebroken

De Treffers leed een verrassende nederlaag bij degradant Jong FC Twente. De Groesbekers verloren in Enschede met maar liefst 4-1. Treffers-speler Robin Janssen brak in de wedstrijd zijn kaak op twee plaatsen en moest geopereerd worden.