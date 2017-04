Vanaf de social sofa in Rossum uitzicht over de Waal

ROSSUM - In Rossum is zaterdagmiddag de social sofa onthuld, een betonnen bankje dat versierd is met 50.000 duizend mozaïek steentjes.

Het bankje in Rossum, liefkozend ut benkske genoemd, is het resultaat van het programma Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland dat in 2016 Rossum bezocht. De bewoners van het dorp streden in die uitzending voor een goed doel dat ze zelf mochten kiezen. Het team dat de opdrachten destijds vervulde, koos er voor om te spelen voor de aankoop van een bankje op de Waaldijk in Rossum.

Met het geld dat team Rossum in Zomer in Gelderland won en met de hulp van een aantal sponsoren werd het betonnen bankje gekocht. Kunstenaar Truus Brands bedacht vervolgens een ontwerp en samen met vrijwilligers werd het bankje 'beplakt' met zo'n 50.000 mozaïek steentjes.

Zaterdagmiddag werd het bankje op de Waaldijk onthuld door burgemeester Henny van Kooten in het bijzijn van teamcaptain en voorzitter van de oranjevereniging Leo Nugteren, die afgelopen week nog koninklijk onderscheiden werd. En ook kunstenares Truus Brands was daarbij. Het bankje is bedoeld als rustplek voor fietsers en wandelaars en kijkt uit op de Waal.