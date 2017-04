Politie vindt drugs en wapens in Vlinderbuurt Nijkerk

NIJKERK - In een huis in de Vlinderbuurt in Nijkerk zijn afgelopen week twee wapens en drugs gevonden.

Dat meldt de politie op Twitter. De politie vond 720 gram hennep, het alarmrevolver en stroomstootwapen in een huis aan de Zijdevlinder in Nijkerk, nadat zij de man aanhielden voor huiselijk geweld. De buurt had al langer last van dealeractiviteiten.