Slachtoffers van explosie op vakantiepark buiten levensgevaar

NUNSPEET - Bij de explosie op een vakantiepark in Nunspeet zijn zaterdagochtend een moeder en haar twee kinderen en hun oma gewond geraakt. 'Ze zijn buiten levensgevaar en liggen nog in het ziekenhuis', zegt burgemeester Breunis van de Weerd van de gemeente Nunspeet.

Voor de mensen die de explosie op de camping meemaakten, werd zaterdagmiddag een bijeenkomst gehouden. Daar hebben volgens burgemeester Van de Weerd zo'n dertig mensen gebruik van gemaakt.

Slachtofferhulp op het vakantiepark

'Mensen konden daar hun verhaal doen en opgevangen worden door Slachtofferhulp. Ook kunnen mensen contact opnemen met Slachtofferhulp als zij de komende dagen angst of spanningen ervaren, door wat zij hebben meegemaakt.'

Onder de indruk

De burgemeester zegt erg onder de indruk te zijn van hoe de mensen op de camping in actie zijn gekomen na de explosie. 'De slachtoffers zijn uit het huis gehaald en onder de douche gezet. De poort is open gemaakt om de hulpdiensten binnen te laten. Het is fijn om te zien hoe het gewerkt heeft.'

Over het onderzoek naar de oorzaak van de explosie kan de burgemeester nog niets zeggen. 'Ik verwacht dat daar maandag meer informatie te krijgen. Ik ben in ieder geval blij dat er geen doden gevallen zijn.'

Zie ook: