Taxichauffeur in Arnhem gewond na overval

ARNHEM - Een taxichauffeur in Arnhem is in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld en beroofd. De politie houdt er rekening mee dat ook andere chauffeurs met dezelfde verdachte te maken hebben gehad.

Een verdachte, een 20-jarige Duitster, is opgesloten. De verdachte stapte rond 4.15 op het Willemsplein in Arnhem in de taxi. In de auto werd hij agressief, sloeg de chauffeur en eiste geld. De chauffeur is onder meer aan zijn hoofd gewond geraakt. De agressieve man is er met wat geld vandoor gegaan. Agenten die in de buurt waren, vonden de man al snel. De politie vraagt taxichauffeurs die mogelijk door dezelfde man zijn lastig gevallen, om zicht te melden. De man droeg een spijkerbroek, spijkerjack en een pet. Hij had een plastic tas bij zich. Zie ook: Agressieve klant van taxichauffeur aangehouden; politie zoekt getuigen (politie.nl)