Bekertatoeage: deze Vitessefan loopt op de zaken vooruit

Vitessefan laat tatoeage zetten

HUISSEN - Oscar Schutter is al 26 jaar Vitesse-fan, maar dit jaar stroomt zijn geel-zwarte bloed sneller dan normaal. Het is 27 jaar geleden dat de club uit Arnhem in de bekerfinale stond. Schutter gelooft heilig dat zijn cluppie zondag wint van AZ en heeft nu zelfs een tatoeage op zijn borst om de zege te claimen.

'AZ is een makkie, we gaan met 0-3 winnen morgen,' vertelt Schutter. Hij laat de tekening zetten bij een tattooshop in Huissen. Voor eeuwig Voor eigenaar Dicky van Verseveld is het een bijzondere aanvraag. De tatoeëerder zou zijn zaak pas volgende week weer openen, maar nu maakt hij een uitzondering. 'Het komt niet vaak voor dat iemand voor dat de wedstrijd gespeeld is de tatoeage al zet.' Dat de tatoeage niet meer weg kan, zal Schutter jeuken. 'Hij staat er nu op, voor eeuwig.' Vriend betaalt de rekening De tatoeëerder matst de Vitesse-aanhanger vanwege zijn enthousiasme. 'Normaal gesproken kost zoiets honderden euro's maar voor vandaag maak ik er een mooi prijsje van.' Alsnog kost het Schutter niks, want vriend Chris Altenburg betaalt de rekening. 'Het ontstond uit een soort joligheid tijdens een paar biertjes. Ik zei dat hij dat toch niet zou doen, nu blijkt het tegendeel. Ik ben geen Vitesse-fan maar vind het wel leuk dat hij het doet. Zelf ben ik voor Feyenoord.'