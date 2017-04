WINTERSWIJK WOOLD - In de buurtschap Woold bij Winterswijk is een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

Een hobbyist met een metaaldetector stuitte op het werpexplosief, meldt de wijkagent.

De man waarschuwde zaterdagmorgen de politie, die de Explosieven Opruimingsdienst Defensie inschakelde.

De handgranaat lag volgens de wijkagent in een bosje waar in de Tweede Wereldoorlog flink is gevochten.